В Україні встановили мінімальні ціни на пластикові пакети. Це має зменшити їхній обіг

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European Parliament / Flickr

З 1 лютого 2022 року в Україні набуває чинності постанова Кабміну, яка встановлює мінімальні ціни на пластикові пакети. Це дозволить обмежити обіг пластикових пакетів та покращити екологічну ситуацію в країні.

За даними Мінекономіки, кожен українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів щороку. Вони слугують всього декілька хвилин, а потім розкладаються понад століття, забруднюючи довкілля.

«Затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні торбинки та дозволить захистити довкілля і здоров’я людей від шкідливого впливу мікропластику», — пояснив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.

Мінімальні роздрібні ціни на пакети з пластику завтовшки понад 50 мікрометрів становитимуть:

2 грн/штуку — без ручок та бічних складок;

2,50 грн/штуку — без ручок із бічними складками або з ручками без бічних складок;

3 грн/штуку — з ручками та бічними складками.

Ідеться про пакет, який витримує більше за 5 кг продуктів.

Дозволяється підвищувати ціну на пакети. За безоплатне поширення пакетів — штраф від 1 700 до 3 400 гривень. Повторне порушення — від 3 400 до 8 500 гривень.

Нагадаємо, з 10 грудня в Україні заборонено безкоштовно розповсюджувати надтонкі, тонкі та оксорозкладні пакети, а вже з 10 березня 2022 року їх заборонять повністю.