В Україні встановили мінімальні ціни на пластикові пакети. Це має зменшити їхній обіг
- Автор:
- Софія Телішевська
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European Parliament / Flickr
З 1 лютого 2022 року в Україні набуває чинності постанова Кабміну, яка встановлює мінімальні ціни на пластикові пакети. Це дозволить обмежити обіг пластикових пакетів та покращити екологічну ситуацію в країні.
За даними Мінекономіки, кожен українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів щороку. Вони слугують всього декілька хвилин, а потім розкладаються понад століття, забруднюючи довкілля.
«Затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні торбинки та дозволить захистити довкілля і здоров’я людей від шкідливого впливу мікропластику», — пояснив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.
Мінімальні роздрібні ціни на пакети з пластику завтовшки понад 50 мікрометрів становитимуть:
- 2 грн/штуку — без ручок та бічних складок;
- 2,50 грн/штуку — без ручок із бічними складками або з ручками без бічних складок;
- 3 грн/штуку — з ручками та бічними складками.
Ідеться про пакет, який витримує більше за 5 кг продуктів.
Дозволяється підвищувати ціну на пакети. За безоплатне поширення пакетів — штраф від 1 700 до 3 400 гривень. Повторне порушення — від 3 400 до 8 500 гривень.
Нагадаємо, з 10 грудня в Україні заборонено безкоштовно розповсюджувати надтонкі, тонкі та оксорозкладні пакети, а вже з 10 березня 2022 року їх заборонять повністю.
- 1 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, який обмежує поширення тонких, надтонких і оксорозкладних пластикових пакетів.