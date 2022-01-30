Путін доручив організувати соцвиплати жителям окупованого Донбасу. МЗС України обурене
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Mikhail Svetlov / Getty Images
Президент Росії Володимир Путін доручив організувати соціальні виплати жителям окупованого Донбасу через російський портал «Держпослуги». У Міністерстві закордонних справ України висловили обурення.
Про це йдеться у заяві МЗС.
«Розглядаємо оприлюднення доручення президента РФ щодо надання мешканцям тимчасово окупованої частини Донецької і Луганської областей соцвиплат через російський портал «Держпослуги» як чергове порушення суверенітету України, спрямоване на продовження примусової інтеграції населення тимчасово окупованих територій нашої держави у російський політичний, економічний і гуманітарний простір», — зазначили у відомстві.
Там повідомили, що це рішення ухвалили під час того, як на кордони стягнено десятки тисяч російських військ, і такий крок не сприяє деескалації ситуації.
У МЗС вимагають у Путіна скасувати доручення та припинити гібридні провокації, які ускладнюють мирні перемовини.
- 24 квітня 2019 року Путін підписав указ, що спрощує видачу російських паспортів жителям окупованих територій Донбасу. Перші паспорти видали 14 липня того ж року.
- 1 травня 2019 року Путін підписав указ, згідно з яким за спрощеною системою отримати громадянство країни-агресора зможуть додаткові категорії українців.