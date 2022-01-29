Росія перенесла свої навчання подалі від берегів Ірландії — її критикували за шкоду морській фауні

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Росія вирішила перенести свої військово-морські навчання подалі від берегів Ірландії через критику шкоди, якої ці навчання завдають морській фауні.

Про це оголосив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені.

«Цього тижня я написав своєму колезі, міністру оборони Росії, з проханням переглянути проведення морських навчань біля берегів Ірландії. Сьогодні ввечері я отримав листа, що підтверджує, що російські навчання будуть перенесені за межі виключної економічної зони Ірландії», — повідомив Ковені.

Як пише BBC, рішення про перенесення навчань було ухвалене як «жест доброї волі», заявив у суботу посол Росії в Ірландії Юрій Філатов. За його словами, навчання перенесли щоб «не перешкоджати промисловій діяльності ірландських суден у традиційних районах риболовного промислу».

Ірландська організація риболовів попереджала, що влаштує мирні акції протесту проти навчань, якщо вони відбудуться так, як планувалося від початку.

26 січня влада Ірландії заявила, що стурбована запланованими на березень військовими навчаннями Росії за 240 кілометрів від узбережжя країни, оскільки вони становлять загрозу для рідкісної морської флори й фауни.

Молодший міністр Малкольм Нунан заявив, що підводні звуки, наприклад від гідролокатора, «можуть мати руйнівні наслідки» для низки видів, включно з «глибоководними та рідкісними синіми китами».

«Гідролокатор може спричинити значне порушення слуху у ссавців і призвести до незворотних або навіть смертельних травм», — додав міністр.

Філатов у відповідь назвав ці заяви «роздутою істерикою» і додав, що заплановані навчання російських військово-морських кораблів «аж ніяк не становлять загрози для Ірландії чи когось ще». Посол уточнив, що до навчань залучать три-чотири кораблі, проте він не знає, чи будуть використані ракети або підводні човни. Російський посол також наполягає, що реакція ірландської влади є частиною «пропагандистської кампанії» про російську загрозу Європі.