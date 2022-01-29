Россия перенесла свои учения подальше от берегов Ирландии — ее критиковали за ущерб морской фауне

Россия решила перенести свои военно-морские учения подальше от берегов Ирландии из-за критики ущерба, который эти учения наносят морской фауне.

Об этом объявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени.

«На этой неделе я написал своему коллеге, министру обороны России, с просьбой пересмотреть проведение морских учений у берегов Ирландии. Сегодня вечером я получил письмо, подтверждающее, что российские учения будут перенесены за пределы исключительной экономической зоны Ирландии», — сообщил Ковени.

Как пишет BBC, решение о переносе учений было принято как «жест доброй воли», заявил в субботу посол России в Ирландии Юрий Филатов. По его словам, учения перенесли, чтобы «не препятствовать промышленной деятельности ирландских судов в традиционных районах рыболовного промысла».

Ирландская организация рыболовов предупреждала, что устроит мирные акции протеста против учений, если они состоятся так, как планировалось изначально.

26 января власти Ирландии заявили, что обеспокоены запланированными на март военными учениями России в 240 километрах от побережья страны, поскольку они представляют угрозу для редкой морской флоры и фауны.

Младший министр Малкольм Нунан заявил, что подводные звуки, например от гидролокатора, «могут иметь разрушительные последствия» для ряда видов, включая «глубоководных и редких синих китов».

«Гидролокатор может повлечь за собой значительное нарушение слуха у млекопитающих и привести к необратимым или даже смертельным травмам», — добавил министр.

Филатов в ответ назвал эти заявления «раздутой истерикой» и добавил, что запланированные учения российских военно-морских кораблей «не представляют угрозы для Ирландии или кого-то еще». Посол уточнил, что к учениям привлекут три-четыре корабля, однако он не знает, будут ли использованы ракеты, или подводные лодки. Российский посол также настаивает, что реакция ирландских властей является частью «пропагандистской кампании» о российской угрозе Европе.