Турнір Australian Open вперше за 44 роки виграла австралійка

Новини

TPN / Getty Images

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу (Australian Open) вперше від 1978 року виграла австралійка, 25-річна Ешлі Барті. Вона обіграла свою суперницю, американку Даніель Коллінз із рахунком 6:3, 7:6. Фінал гри відбувся у суботу, 29 січня.

Австралійським шанувальникам тенісу довелося чекати понад чотири десятиліття, поки один із австралійців не стане чемпіоном Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Остання домашня перемога була у 1978 році завдяки Крісу ОʼНілу.

«Це моя мрія, і я так пишаюся тим, що я австралійка», — сказала Ешлі Барті.

TPN / Getty Images

Міжнародна федерація тенісу у 2021 році вдруге назвала Ешлі Барті номером один серед жінок. Того року вона виграла свій перший Вімблдонський турнір та здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх у змішаному парному розряді.

Барті народилася в родині австралійського аборигена та австралійки англійського походження другого покоління. У 2014 році Ешлі тимчасово зупинила тенісну карʼєру й почала грати професійно в крикет, однак у лютому 2016 року повернулася до тенісу. Свій перший титул турнірів WTA-туру Барті здобула на Malaysian Open 2017. Ця перемога дозволила їй пробитися в чільну сотню світового рейтингу.