Українська режисерка Марина Ер Горбач на фестивалі Sundance отримала нагороду за найкращу режисуру

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Женя Полосiна / «Бабель»

Українська режисерка Марина Ер Горбач на міжнародному фестивалі незалежного кіно Sundance отримала нагороду за найкращу режисуру художнього фільму (драма).

Її стрічка «Клондайк» розповідає про війну на сході України та катастрофу рейсу MH17. Фільм зображує історію місцевої родини, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи. Герої Ірка і Толік очікують народження першої дитини, а війна вривається в їхнє життя разом з уламками збитого літака. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють бойовики. Український прокат стрічки заплановано на 2022 рік. Ось перший тизер:

«Тема міжнародної авіакатастрофи МН17 — привід привернути увагу до життя людей під час війни в Україні. Ця престижна кінонагорода означає, що нам вдалось перенести глядачів по той бік екранів їхньої стрічки новин. Я сприймаю цю перемогу як маленьку краплину в багатолітній боротьбі України», — розповіла Марина Ер Горбач.

Також нагороду фестивалю отримав датсько-українсько-шведський документальний фільм A House Made Of Splinters («Будинок з уламків») режисера Симона Леренга Вільмонта. У стрічці також порушується тема війни на Донбасі — вона розповідає про кількох соціальних працівників на сході України, які працюють в особливому дитбудинку та створюють безпечний простір для дітей.

Sundance Film Festival — це Національний американський кінофестиваль незалежного кіно, який проводять з 1985 року.