Австралія витратить на захист коал рекордні $35 мільйонів

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Австралія протягом наступних чотирьох років витратить рекордні $35 мільйонів, щоб посилити захист коал і відновити їх популяцію.

Про це 29 січня повідомив премʼєр-міністр Скотт Моррісон.

«Коали — одні з найулюбленіших і найвідоміших символів Австралії як тут, удома, так і в усьому світі, і ми прагнемо захищати їх для майбутніх поколінь», — зазначив премʼєр.

За ці кошти будуть відновлювати довкілля для коал, поліпшувати обізнаність людей про їх популяцію, підтримувати навчання з поводження та догляду за коалами, а також досліждувати їхнє здоровʼя.

Якщо враховувати ці $35 мільйонів, то Австралія з 2019 року витратила на захист коал $52 мільйони.

Австралійський фонд захисту коал у вересні 2021 року заявив, що з 2018 року близько 30% австралійських коал загинули через лісові пожежі, посуху та розчищення земель. До того ж популяції коал в Австралії загрожує недавнє поширення хламідіозу — це захворювання, що передається статевим шляхом та може спричинити сліпоту та кісти в репродуктивних шляхах тварини, що може призвести до безпліддя або навіть смерті. Наразі вчені вже випробовують вакцини проти хламідіозу для захисту тварин.

Коала занесена до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) як «уразлива». У дикій природі живе від 100 тисяч до пів мільйона коал, але Австралійський фонд коал каже, що це число наближається до 58 тисяч.