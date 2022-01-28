Омбудсман Денісова: Росія незаконно затримала двох українських рибалок у Чорному морі

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Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images

Росія незаконно затримала двох українських рибалок та не повідомила про це Україну.

Про це написала у своєму Telegram-каналі уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Двоє рибалок, Руслан Романюта та Іван Герасименко, вийшли 25 січня 2022 року в Чорне море на риболовецькому судні «Волга» з міста Генічеськ Херсонської області, та додому не повернулися. За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун і його прибило до міста Щолкіне в тимчасово окупованому Криму», — розповіла омбудсман.

За її словами, рибалок затримали російські прикордонники, але не надали офіційну інформацію про це уповноваженим органам України.

Наразі Національна поліція в Херсонській області порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146-1 Кримінального кодексу України (насильницьке зникнення).

Денісова наголосила, що затримання українців країною-окупантом суперечить усім міжнародним нормам права.

Також омбудсман звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової та закликала звільнити незаконно затриманих громадян України.

Окремо Денісова закликала представників міжнародних правозахисних організацій тримати на контролі ситуацію та не допустити порушення прав і свобод українців.