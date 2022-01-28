Росія розширила список силовиків та посадовців Євросоюзу, яким заборонено вʼїзд до країни
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Tom Grimbert / Unsplash
Росія оголосила про розширення списку представників країн та інститутів Євросоюзу, яким заборонено вʼїзд до країни.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ РФ.
«Російська сторона, керуючись принципом взаємності та паритетності, ухвалила рішення про розширення списку у відповідь представників країн-членів та інститутів ЄС, яким заборонено вʼїзд на територію Російської Федерації», — заявили у МЗС.
Як зазначається, до списку потрапили керівники «окремих європейських ПВК, що діють у різних регіонах світу», представники силових структур, органів законодавчої та виконавчої влади низки країн-членів ЄС.
У Росії вважають, що ці люди відповідальні за просування «антиросійської політики та насадження заходів, що утискають законні права російськомовних жителів та ЗМІ».
Водночас прізвища та посади цих осіб поки невідомі.
- 13 грудня 2021 року Європейський Союз запровадив санкції проти «Приватної військової компанії Вагнера», пов’язаних із нею вісьмох бойовиків, а також трьох російських компаній. У Росії назвали санкції Євросоюзу «нелегітимними» та пригрозили діями у відповідь.
- «ПВК Вагнера» — неофіційна військова організація, яка не входить в регулярні збройні сили Росії і не має юридичного статусу на її території. Військові підрозділи ПВК налічували в різний час і за різними даними від 1 350 до 2 500 осіб. Існування ПВК офіційні особи в Росії заперечують.