Росія розширила список силовиків та посадовців Євросоюзу, яким заборонено вʼїзд до країни

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Tom Grimbert / Unsplash

Росія оголосила про розширення списку представників країн та інститутів Євросоюзу, яким заборонено вʼїзд до країни.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ РФ.

«Російська сторона, керуючись принципом взаємності та паритетності, ухвалила рішення про розширення списку у відповідь представників країн-членів та інститутів ЄС, яким заборонено вʼїзд на територію Російської Федерації», — заявили у МЗС.

Як зазначається, до списку потрапили керівники «окремих європейських ПВК, що діють у різних регіонах світу», представники силових структур, органів законодавчої та виконавчої влади низки країн-членів ЄС.

У Росії вважають, що ці люди відповідальні за просування «антиросійської політики та насадження заходів, що утискають законні права російськомовних жителів та ЗМІ».

Водночас прізвища та посади цих осіб поки невідомі.