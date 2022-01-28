Львів підготував план дій на випадок нового вторгнення Росії та проведе масштабні навчання
- Автор:
- Софія Телішевська
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Andrii Podilnyk / Unsplash
Мерія Львова підготувала план дій та підготовки на випадок розгортання повномасштабних воєнних дій на території України. Програма національного спротиву передбачає навчання мешканців Львівської міської територіальної громади та співпрацю з батальйонами, які розташовані на її території, а також розвиток інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба міськради.
Програма розрахована на 2022—2024 роки та передбачає три ключові аспекти:
- навчання населення основним бойовим навикам і домедичної допомоги та іншим навикам, які необхідні для якісної організації територіальної оборони;
- підтримку матеріально-технічного забезпечення і сприяння роботи батальйонів;
- розвиток інфраструктури територіальної оборони.
«Наше завдання — максимально допомагати та проводити просвітницьку роботу і навчання серед населення, щоб люди вміли захищати рідну країну», — зазначив мер Львова Андрій Садовий.
- Міністерство внутрішніх справ України теж заявляло, що проведе масові навчання для цивільного населення на випадок надзвичайної ситуації. Тренування пройдуть у різних регіонах країни.
- Міністр оборони України Олексій Резніков 28 січня зазначив, що наразі біля кордону з Україною перебувають приблизно 130 тисяч російських військових. Міноборони враховує лише тих військових, які перебувають у межах 200 кілометрів від українського кордону. Він зауважив, що у квітні 2021 року біля українського кордону було 126 тисяч російських військових.