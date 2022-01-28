Львів підготував план дій на випадок нового вторгнення Росії та проведе масштабні навчання

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Andrii Podilnyk / Unsplash

Мерія Львова підготувала план дій та підготовки на випадок розгортання повномасштабних воєнних дій на території України. Програма національного спротиву передбачає навчання мешканців Львівської міської територіальної громади та співпрацю з батальйонами, які розташовані на її території, а також розвиток інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Програма розрахована на 2022—2024 роки та передбачає три ключові аспекти:

навчання населення основним бойовим навикам і домедичної допомоги та іншим навикам, які необхідні для якісної організації територіальної оборони;

підтримку матеріально-технічного забезпечення і сприяння роботи батальйонів;

розвиток інфраструктури територіальної оборони.

«Наше завдання — максимально допомагати та проводити просвітницьку роботу і навчання серед населення, щоб люди вміли захищати рідну країну», — зазначив мер Львова Андрій Садовий.