У Гамбурзі невідомі розбили вікно генконсульства України. МЗС вимагає знайти винних
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
У Гамбурзі невідомі уночі розбили вікно генерального консульства України. Міністерство закордонних справ вимагає знайти і покарати винних.
Про це пише пресслужба МЗС.
«Вранці співробітники консульства виявили розбите вікно установи, а також камінь, яким, ймовірно, був нанесений удар. Постраждалих внаслідок інциденту немає, проникнення всередину консульства не відбулося», — йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що генконсульство звернулося до поліції для проведення розслідування. Також у МЗС нагадали, що безпеку дипломатичних установ має забезпечувати держава перебування.
- Вночі 4 лютого 2018 року у вікно угорського культурного центру в Ужгороді кинули пляшку із запальною сумішшю, яка не загорілася. Через кілька годин у розбите вікно будівлі засунули просочену бензином куртку, яку і підпалили. Жертв не було.
- У березні 2020 року організатора підпалу, 29-річного Міхала Прокоповича засудили до 3 років вʼязниці. Виконавці підпалу Адріан Марглевський і Томаш Шимковяк, які були повʼязані з парамілітарною організацією «Стрілець» (підтримує російську політику), отримали 2 та 1 рік відповідно. Усі троє також повинні сплатити штрафи та відшкодувати збитки, яких завдала пожежа.