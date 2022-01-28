SpaceX запланувала на цей рік запустити 52 ракети — по одному запуску на тиждень

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SpaceX

Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала на цей рік 52 запуски — по одному на тиждень. SpaceX має намір побити свій власний рекорд 2021 року (31 запуск ракет).

Про це повідомляє CNBC.

Амбітні плани озвучила член комісії NASA з аерокосмічної безпеки Сандра Магнус. «Це неймовірний темп», — зазначила вона.

SpaceX може розраховувати на таку швидкість запусків завдяки багаторазовим ракетам Falcon 9 і Falcon Heavy, які ще й зменшують вартість одного запуску до $30 мільйонів, коли для інших компаній і NASA це коштує $60—90 мільйонів.

Магнус, однак, не уточнила, чи входитимуть у ці 52 запуски старти Starship.