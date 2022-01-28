Українські миротворці в ДР Конго знищили базу бойовиків. У бригаді оприлюднили відео

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Facebook / Aleksandr Savchenko

Українські миротворці в Демократичній Республіці Конго знищили базу бойовиків на сході країни. У бригаді опублікували відео удару.

Про це у своєму Facebook написав речник 18 окремого вертольотного загону в ДР Конго Олександр Савченко.

Він розповів, що бойовики у ДР Конго продовжують нападати на населені пункти у провінції Північне Ківу. У зв’язку з цим президент країни звернувся до сусідньої Уганди з проханням спільно протидіяти злочинам.

«Спільна операція конголезької та угандійської армій проти терористів триває з грудня, але відсутність інфраструктури та гірська місцевість заважають ефективно протидіяти бойовикам за допомогою автомобільної техніки. Для забезпечення захисту цивільних мешканців керівництво Місії ООН доручило українським військовим нанести вогневе ураження по раніше розвіданих військових цілях противника за допомогою вертольотів Мі-8 у районі міста Бунія», — зазначив він.

Українські військові провели операцію та знищили базу бойовиків некерованими авіаційними ракетами. Усі цілі були знищені.