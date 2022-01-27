На кордоні Таджикистану та Киргизстану сталась перестрілка. Країни звинуватили одна одну у провокаціях

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Twitter / Andy Vermaut

На кордоні Таджикистану та Киргизстану відбулась перестрілка між прикордонниками двох країн. Є інформація про жертви і постраждалих.

Про це повідомляє казахстанське медіа «Інформбюро» та «Радіо Озоді».

Киргизстанська сторона стверджує, що прикордонники Таджикистану в односторонньому порядку перекрили ділянку дороги Баткен-Ісфана Баткенської області Киргизстану. За даними видання, через 10 хвилин після відкриття дороги з боку Таджикистану почалась стрілянина з використанням мінометів та гранатометів.

Водночас Таджикистан називає іншу причину конфлікту – нібито авто їхніх громадян закидали камінням з боку Киргизстану. У відповідь на це військові відкрили вогонь у повітря, який потім переріс у перестрілку.

Прикордонна служба Киргизстану також повідомила, що опоненти застосовують гранатомети й міномети.

Відомо про одну жертву — 36-річний місцевий житель таджицького села, 11 поранених громадян Таджикистану та чотирьох поранених киргизьких військових.