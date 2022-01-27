В зоні ООС українські військові виявили групу диверсантів. Бойовики хотіли пробратися на підконтрольну Києву територію
- Автор:
- Софія Телішевська
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Російські окупаційні війська за добу один раз порушили тишу. Крім того, вони намагалися потрапити на підконтрольну Україні територію.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
«Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення», — йдеться в повідомленні.
Крім того, у Луганській області, у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад ЗСУ, зафіксували спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника.
Завдяки пильності військовослужбовців ЗСУ ворог відступив на тимчасово окуповану територію. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога не було.
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