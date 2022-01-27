Роботи Optimus можуть стати важливішими для Tesla, ніж електрокари. Їх уже хочуть використовувати на заводах

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Tesla

Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що виробництво роботів-гуманоїдів Optimus, концепт яких представили влітку 2021 року, «згодом може стати для Tesla важливішим за автомобільний бізнес».

Про це пишуть Bloomberg і The Wall Street Journal.

У 2022 році Tesla не випускатиме нові моделі електрокарів (графік випуску Cybertruck, Semi та Roadster зсувається), а зосередиться на розширенні виробництва. Насамперед Tesla розпочне виробництво Optimus.

Маск вважає за доцільне задіяти майбутніх роботів на заводах Tesla через брак робочого персоналу у США, що призвів до проблем із ланцюжками поставок і негативно вплинув на потужність заводів. Ці фактори вдарили й по планах випуску нових моделей електрокарів.

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