Роботи Optimus можуть стати важливішими для Tesla, ніж електрокари. Їх уже хочуть використовувати на заводах
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Tesla
Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що виробництво роботів-гуманоїдів Optimus, концепт яких представили влітку 2021 року, «згодом може стати для Tesla важливішим за автомобільний бізнес».
Про це пишуть Bloomberg і The Wall Street Journal.
У 2022 році Tesla не випускатиме нові моделі електрокарів (графік випуску Cybertruck, Semi та Roadster зсувається), а зосередиться на розширенні виробництва. Насамперед Tesla розпочне виробництво Optimus.
Маск вважає за доцільне задіяти майбутніх роботів на заводах Tesla через брак робочого персоналу у США, що призвів до проблем із ланцюжками поставок і негативно вплинув на потужність заводів. Ці фактори вдарили й по планах випуску нових моделей електрокарів.
- Ілон Маск представив концепт Optimus у серпні 2021 року на Дні штучного інтелекту Tesla. Тоді Маск повідомив, що прототип робота може зʼявитися вже 2022 року. Робот працюватиме за допомогою нейромереж, які допоможуть йому орієнтуватися у світі. Заявлений зріст Optimus близько 173 см, вага — 57 кг. Швидкість його руху становитиме 8 км/год, а вантажопідйомність — до 20 кг.