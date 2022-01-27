Поліція допитала хлопця, який розстріляв військових у Дніпрі. ЗМІ опублікували відео розмови, а нардеп назвала попередню причину

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Національна поліція

Поліція допитала 21-річного Артема Рябчука, який у Дніпрі вранці 27 січня розстріляв пʼятьох людей на заводі «Південмаш». Відео розмови виданню «Сегодня» надало джерело у правоохоронних органах.

Артем Рябчук розповів, що сидів у тривожній групі, яка має автомати, що зберігаються у спеціальному ящику із замком, «але його ніколи не закривали».

«Я беру автомат, у нас підсумки є і магазини по 10 набоїв. Я заряджаю перший магазин і стріляю по тих двох, які знаходяться в КЗЗ [комплекс засобів захисту] — там були два терміновики і один контрактник. Один терміновик зі старшого призову примудрився якось втекти», — розповів Артем.

Хлопець заявив, що знав про те, що тривожна група звʼязується з частиною кожні 30 хвилин для доповіді обстановки — тому він вистрілив в ІТЗО.

«Після чого у відкритий сейф заходжу, забираю всі ріжки [...] і йду до будівлі заводоуправління. Там жінка мене не випускала. Кажу — відкрийте ключ, треба терміново вийти, вона відмовила. Я вистрілив їй у голову», — розповів хлопець і додав, що стріляв по дверному замку, сподіваючись, що він вилетить і можна буде вийти, але не вдалося. Потім Артем знайшов на території місце, через яке зможе перестрибнути, перерізав колючий дріт і вийшов. Далі хлопець ходив житловими районами Дніпра у пошуках притулку, потім на трасі спіймав машину, яка підвезла його до лівого берега міста. Далі він просто йшов і врешті попросив зустрічну жінку викликати поліцію.

Народний депутат фракції «Слуга народу» Юлія Яцик опублікувала у Telegram-каналі попередню інформацію щодо причин інциденту: «Два місяці тому він попередив бійку між солдатами. Повідомив керівництву, а ті не вжили жодних заходів, визнали його «стукачем» та почали знущатися. Він спеціально чекав 2 місяці, щоб отримати автомат та помститись. Про вчинене не шкодує».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував у Facebook відео, як Артема Рябчука затримували.