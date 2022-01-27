В «Укрпошті» показали власну банківську картку та анонсували придбання 17 тисяч терміналів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Ukrposhta / Flickr
Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський опублікував фото банківських карток, які видаватиме власний банк організації. Також «Укрпошта» закупить 17 тисяч терміналів, щоб встановити у найвіддаленіші куточки України.
Про це він написав у своєму Facebook.
Смілянський розповів, що перший термінал для прийому карток в «Укрпошти» з’явився в 2018 році, а станом на кінець 2021 року їх стало вже 7 500. У грудні 2021 року у цих терміналах загальна сума операцій перевищила мільярд гривень.
«І ми дуже сподіваємося, що відповідь на запитання: куди мені подіти ту вашу карту (з «ковідною» 1000, пенсією чи зарплатою) у селі більше не стоятиме на порядку денному у нашій країні. І звичайно ж, це будуть карти Укрпошта Банку», — пояснив він.
- У травні 2021 року національний поштовий оператор України розпочав процес купівлі комерційного банку і шукав оцінювача.
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