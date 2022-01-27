Каталонія помилує тисячу людей, яких засудили за чаклунство та відьмарство

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Парламент Каталонії ухвалив резолюцію про помилування до тисячі людей, більшість із яких жінки, яких засудили за чаклунство в регіоні 400 років тому.

Про це повідомляє The Guardian.

Президент уряду Каталонії Пере Арагонес назвав полювання на відьом «узаконеним феміцидом». Іспанські історики виявили, що Каталонія була одним із перших регіонів Європи, де почали проводити полювання на відьом.

За словами Пау Кастель, професора сучасної історії Барселонського університету, відьом часто звинувачували у раптових смертях дітей або стихійних лих та неврожаях. Підозрюваними в основному були практикуючі традиційну медицину або незалежні жінки.

Деякі каталонські села наймали своїх мисливців за відьмами. Однією з таких була Джоан Казабрухас у селі Саллент, чиї звинувачення призвели до повішення 33 жінок. Коли пізніше інквізиція виявила, що більшість жінок були невинними, Казабрухас спалили на багатті. Хоча на відміну від решти Європи, відьом у Каталонії в основному вішали, а не спалювали на багатті — це могло бути повʼязане з тим, що це було дешевшим і не витрачало даремно дрова.

Найбільш сумнозвісний судовий процес в Іспанії за звинуваченням у чаклунстві був зосереджений у селі Сугаррамурді в Наваррі, де стверджувалося, що чоловіки та жінки, у тому числі священники, займалися чаклунством у великій печері.

Аналогічні кроки із помилування відьом вже зробили у Шотландії, Швейцарії та Норвегії — після того, як понад 100 європейських істориків підписали маніфест під назвою: «Вони не були відьмами, вони були жінками». Між 1580 та 1630 роками близько 50 тисяч людей по всій Європі засудили до страти за «чаклунство», з яких близько 80% становили жінки.