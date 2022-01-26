«Одне з найкращих рішень». Англійський співак Ед Ширан розповів, що не користується телефоном з 2015 року

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Kmeron / Flickr

Англійський співак Ед Ширан розповів, що у нього немає мобільного телефону з 2015 року. Він назвав це одним зі своїх найкращих рішень, адже його психічне здоровʼя страждало через цей пристрій.

Про це він заявив у подкасті Collector's Edition.

«Я був дуже, дуже пригнічений і засмучений телефоном», — сказав Ширан, докладно описавши, як негайна відповідь на текстові повідомлення «викликала у нього стрес».

Від телефону він позбавився у 2015 році, наприкінці свого світового турне X (Multiply): «Це було схоже на те, що завіса щойно піднялася. Я не те щоб обірвав контакти з людьми, я просто їх обмежую. Тепер у мене є електронні листи. І кожні кілька днів я сідаю, відкриваю ноутбук і відповідаю на 10 електронних листів за раз, а потім я повертаюся до життя і не відчуваю себе пригніченим через це», — розповів співак.

Ширан каже, що найкраще у відмові від телефону, «крім почуття меншого стресу», — це моменти, які він проводить із людьми. Артист також вважає, що телефони зараз занадто просунуті та повинні зробити крок назад, аби стати менш складними.

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