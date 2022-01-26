Данія пропонує з лютого скасувати всі коронавірусні обмеження. Австрія скасовує локдаун для невакцинованих

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Міністр охорони здоровʼя Данії надіслав листа парламенту із пропозицією з наступного тижня скасувати всі обмеження, повʼязані з коронавірусом. Про це повідомляє Reuters.

Цю пропозицію має ще схвалити парламент. Якщо він на це погодиться — це стане найсильнішим помʼякшенням карантину серед країн Північної Європи. Якщо зміни будуть схвалені, то зможуть відкритись нічні клуби, а ресторани зможуть подавати алкоголь після 22:00; клієнтам же не потрібно буде предʼявляти ковід-паспорти.

Два тижні тому Данія вже послабила обмеження після місячного локдауну: дозволила знову відкритися кінотеатрам та музичним закладам.

Австрія ж оголосила, що у понеділок, 31 січня, у країні завершиться локдаун для невакцинованих, оскільки ослабло навантаження на лікарні.

«Ми дійшли висновку, що локдаун для нещеплених людей в Австрії виправданий лише у разі загрози неминучого навантаження на потужності інтенсивної терапії», — заявив на пресконференції міністр охорони здоровʼя Вольфганг Мюкштайн.

В Австрії з 15 листопада діяв локдаун для невакцинованих, їм можна було виходити з дому лише з обмеженої кількості причин (по продукти чи на роботу). Зазначимо, що Австрія може стати першою країною ЄС, де запровадять обовʼязкову вакцинацію, парламент вже попередньо схвалив це рішення.