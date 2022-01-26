У Південній Кореї створили біосенсор для виявлення коронавірусу. Він видає результат за 30 хвилин
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Thana Prasongsin / Getty Images
Група науковців у Південній Кореї створила біосенсор для виявлення коронавірусу в організмі людини. Він видає результат за 30 хвилин.
Про це пише Yonhap.
Науковці запевняють, що результати біосенсора такі ж точні, як і результати ПЛР-тесту на коронавірус.
Біосенсор виявляє коронавірус за допомогою ангіотензинперетворювального ферменту 2 (ACE2). Цей вірусний рецептор є спільним для всіх відомих штамів коронавірусу — завдяки йому в клітини людини потрапляє коронавірус.
Натомість ПЛР-тест — це молекулярний тест. Він шукає генетичний матеріал коронавірусу в отриманих зразках, тому обробка його результатів триває значно довше.
- Вчені Медичного університету Білостока у Польщі знайшли ген, який збільшує ризик важкого перебігу коронавірусу більш ніж удвічі. За даними дослідників, цей ген є четвертим за важливістю фактором після віку, ваги та статі, який визначає, наскільки важко людина перенесе коронавірус.