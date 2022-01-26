У ЄСПЛ починаються слухання у справі України проти Росії щодо війни на Донбасі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Wikimedia
Європейський суд з прав людини цього тижня проведе усні слухання щодо прийнятності заяв у позові України та Нідерландів проти Росії за воєнні злочини на Донбасі.
Про це пише Міністерство юстиції у своєму Twitter.
На засіданні присутній і сам міністр юстиції Денис Малюська.
Судді мають встановити, чи має ЄСПЛ право розглядати цей позов і чи підпадають події на окупованому Донбасі з квітня 2014 року під його юрисдикцію.
У разі, якщо суд встановить прийнятність позову, він перейде до розгляду заяв по суті. Весь цей позов об’єднує три скарги на порушення прав людини на окупованому Донбасі, зокрема і збиття рейсу MH17, і за обсягом доказів та кількістю порушень є наймасштабнішим у практиці ЄСПЛ.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна виступає третьою стороною в позові Нідерландів до Росії в Європейський суд з прав людини за збиття малайзійського Boeing над Донбасом.
- У вересні 2019 року в Європейському суді з прав людини почалися слухання у справі «Україна проти Росії» , яка стосується порушення прав людини у Криму.