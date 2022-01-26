Таїланд дозволить людям вирощувати канабіс у домашніх умовах

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Drew Taylor / Unsplash

Рада боротьби з наркотиками Таїланду заявила, що видалить канабіс зі списку наркотиків, що дозволить домашнім господарствам вирощувати його. Про це повідомляє Reuters.

Повідомлення про видалення канабісу із цього переліку опублікують у Королівському Віснику, через 120 днів після цього його домашні рослини стануть легальними. Далі людям треба буде звернутись до місцевого уряду та повідомити про наміри вирощувати канабіс вдома для власного вжитку, але не для продажу (для цього потрібна буде ліцензія). Уряд також анонсував вибіркові перевірки.

Законопроєкт передбачає покарання за вирощування канабісу без повідомлення уряду штрафом у розмірі до $605, за продаж без ліцензії — штраф до $9 тисяч або три роки тюремного увʼязнення (або те й інше).

Це останній крок Таїланду щодо просування канабісу як товарної культури. У 2018 році Таїланд став першою країною Південно-Східної Азії, яка легалізувала марихуану для медичного використання та досліджень.

Марихуана наразі повністю легалізована у двох країнах: Канаді та Уругваї. У США легалізація існує в окремих штатах, однак на федеральному рівні поки не встановлена.