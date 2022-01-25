МЗС України викликало посла Хорватії. Вимагають спростувати слова президента про НАТО і «держпереворот»

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Міністерство закордонних справ викликало посла Хорватії в Україні Аніцу Джамич з приводу висловлювань президента Зорана Мілановича, який сказав, що «Україні не місце в НАТО», а «Революція Гідності була «державним переворотом». Тепер МЗС вимагає публічно спростувати сказане.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

У відомстві наголосили, що заява лідера Хорватії є неприйнятною та ображає пам’ять українців й іноземців, які віддали свої життя заради європейського майбутнього України.

МЗС також висловило «глибоке розчарування» висловлюваннями президента Хорватії про членство України в НАТО та недоречність допомоги нашій державі на тлі російської агресії.

«Ці слова дисонують із загальнолюдськими цінностями, враховуючи гіркий досвід війни хорватського народу. Хорватський президент продемонстрував своє зневажливе ставлення і невдячність за допомогу, яку Україна та українці надавали Хорватії під час її боротьби за незалежність, а також в боротьбі з руйнівними пожежами минулоріч. Але ми впевнені, що ця невдячність є його особистою рисою і не поширюється на хорватський народ, з яким нас єднає дружба і взаємна повага», — наголосили в коментарі.

Міністерство наголосило, що заяви Мілановича ретранслюють наративи російської пропаганди та не відповідають послідовній офіційній позиції Хорватії, яка підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.