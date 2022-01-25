Велика Британія та Норвегія скасували карантин після перетину кордонів для невакцинованих від коронавірусу

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Barcroft Media / Contributor

Велика Британія скасує карантин для мандрівників, які прибувають до країни, з 11 лютого.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Так, з 4:00 п’ятниці, 11 лютого, Британія скасовує вимогу робити ПЛР-тест після прибуття до країни для мандрівників, вакцинованих рекомендованими Всесвітньою організацією охорони здоровʼя препаратами. Вони повинні будуть лише заповнити спрощену анкету, вказавши в ній статус щеплення, історію поїздок та контактні дані.

Водночас люди, які не вважаються повністю вакцинованими, зокрема нещеплені або щеплені невизнаними ВООЗ вакцинами, повинні зробити тест перед відʼїздом та максимум на 2-й день після прибуття до Британії.

Мандрівники до 18 років, як і раніше, не повинні робити тести на кордоні.

Зазначимо, у разі виявлення коронавірусу людина повинна буде самоізолюватися.

Норвегія також вирішила скасувати карантин після в’їзду до країни — з 26 січня.

Як вказано на сайті уряду, йдеться зокрема про тих туристів, які не щеплені взагалі або препаратом, несхваленим ВООЗ.

Відзавтра потрапити до Норвегії можна буде лише з довідкою про негативний результат ПЛР- або експрес-тесту на коронавірус. Після прибуття людина повинна пройти ще один тест, і у разі виявлення коронавірусу — вирушити на самоізоляцію.

Окрім цього, іноземці під час перетину кордону повинні заповнити реєстраційну анкету (не поширюється на дітей до 16 років).

Водночас у Норвегії наголосили, що можуть знову запровадити карантин «у разі зміни ситуації із зараженням або появи нового варіанту вірусу, що потребуватиме більш суворих заходів».