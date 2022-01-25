Нардеп Артем Дмитрук влаштував бійку в міськраді Одеси. Постраждали троє людей

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Народний депутат Артем Дмитрук, якого виключили з партії «Слуга народу», вчинив бійку на засіданні земельної комісії Одеської міської ради, яка обговорювала питання щодо «відведення землі» під санаторієм Держприкордонслужби «Аркадія».

Про це повідомляє «Думская».

Дмитрук заявив, що на засідання його не пропускали, як і журналістів. Прорвався він зусиллями прихильників, після чого почав бігати столами і ламати меблі. Його намагалися заспокоїти співробітників міськради і муніципальної безпеки.

Дмитрук заявив, що міськрада для мера Геннадія Труханова «дерибанить» землі Одеси. Він пояснив, що намагався всіма можливими способами перешкодити членам комісії розпочати роботу.

Поліція повідомила, що через сутичку постраждали троє охоронців облради. Інцидент кваліфікували за ч. 3 ст. 296 КК — хуліганство.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що правоохоронці обов’язково розберуться у ситуації, і засудила поведінку нардепа.

«По-людськи хочу звернутися до чиновників та депутатів, які представляють українські органи влади — за нами зараз дуже уважно спостерігають зі всіх куточків планети, ми на сторінках усіх передових видань, поведінка будь-якого представника української влади вивчається під мікроскопом і не може виглядати неадекватно! Майте совість», — написала вона у Facebook.