«Знаємо про все, готові до всього». Зеленський запевнив українців, що ситуація на кордоні під контролем
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба Офісу президента України
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи підсумки засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) заявив, що представники РНБО працюють для повної деескалації та мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
«Знаємо про все, готові до всього, віримо у найкраще і робимо для цього абсолютно все, що необхідно», — заявив Зеленський.
Він додав, що до роботи над питаннями безпеки залучено партнерів України, дипломатів та військових.
«Вони у нас найкращі, вони нас захищають, а нам потрібно захищати їх — бути спокійними та не кричати «все пропало», — сказав президент і додав, ситуація залишається під контролем, і причин для паніки немає.
Також секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав журналістів та населення «трішечки зменшити напруження» у повідомленнях про військові дії Росії.
«Зараз немає підстав для повідомлень про повномаштабний наступ з боку Росії», — сказав Данілов і наголосив, що немає жодних підстав «роздмухувати цю ситуацію та лякати суспільство».
- Росія стягнула до кордонів України війська, західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тисяч російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР».
- Кремль вимагає гарантій нерозширення НАТО на схід Європи, скорочення кількості військових навчань, відмови від прийняття України до НАТО та нерозміщення ракет на її території. НАТО і США на такі поступки йти не готові. Нещодавні переговори з Росією ні до чого не привели, тому США збільшили військову допомогу Україні.