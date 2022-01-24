«Знаємо про все, готові до всього». Зеленський запевнив українців, що ситуація на кордоні під контролем

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи підсумки засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) заявив, що представники РНБО працюють для повної деескалації та мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

«Знаємо про все, готові до всього, віримо у найкраще і робимо для цього абсолютно все, що необхідно», — заявив Зеленський.

Він додав, що до роботи над питаннями безпеки залучено партнерів України, дипломатів та військових.

«Вони у нас найкращі, вони нас захищають, а нам потрібно захищати їх — бути спокійними та не кричати «все пропало», — сказав президент і додав, ситуація залишається під контролем, і причин для паніки немає.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав журналістів та населення «трішечки зменшити напруження» у повідомленнях про військові дії Росії.

«Зараз немає підстав для повідомлень про повномаштабний наступ з боку Росії», — сказав Данілов і наголосив, що немає жодних підстав «роздмухувати цю ситуацію та лякати суспільство».