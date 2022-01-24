За бустерну вакцинацію українцям нарахують додаткові 500 гривень

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава виплатить ще по 500 гривень тим, хто зробить бустерне щеплення від коронавірусу. Гроші можна буде отримати на картку «єПідтримки».

Про це глава держави заявив за підсумками засідання РНБО 24 січня.

«В рамках програми буде додано ще 500 грн для тих громадян України, які отримають третю дозу щеплення», — зазначив Зеленський.

«Імунітет зростає після кожної дози вакцини. Стратегія бустеризації стала єдиним стандартом для всіх розвинених країн», — додав президент.

Він зазначив, що найближчим часом програму «єПідтримки» розширять на неповнолітніх віком від 14 до 18 років. Окрім іншого вони зможуть витратити гроші у сфері освіти, на освітні курси, освітні послуги.