За бустерну вакцинацію українцям нарахують додаткові 500 гривень
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images
Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава виплатить ще по 500 гривень тим, хто зробить бустерне щеплення від коронавірусу. Гроші можна буде отримати на картку «єПідтримки».
Про це глава держави заявив за підсумками засідання РНБО 24 січня.
«В рамках програми буде додано ще 500 грн для тих громадян України, які отримають третю дозу щеплення», — зазначив Зеленський.
«Імунітет зростає після кожної дози вакцини. Стратегія бустеризації стала єдиним стандартом для всіх розвинених країн», — додав президент.
Він зазначив, що найближчим часом програму «єПідтримки» розширять на неповнолітніх віком від 14 до 18 років. Окрім іншого вони зможуть витратити гроші у сфері освіти, на освітні курси, освітні послуги.
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитись в період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Вакцинуватимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати щеплення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. А до цього буде чинним сертифікат про попередню повну вакцинацію.