Суд продовжив запобіжний захід підозрюваним Антоненку і Кузьменко у справі Шеремета

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Стас Юрченко / «Ґрати»

Шевченківський райсуд Києва залишив Андрія Антоненка і Юлію Кузьменка під нічним домашнім арештом у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє «Укрінформ» із зали суду.

Захист Антоненка і Кузьменко просив для підозрюваних особисте зобовʼязання замість арешту. Також суд залишив без задоволення клопотання адвоката Кузьменко про на надання тимчасового доступу до низки документів, які знаходяться у Офісу генерального прокурора, Адміністрації Держприкордонслужби і Київського науково-дослідного інституту судекспертиз.

Щодо третьої підозрюваної — Яни Дугар (перебуває під особистими зобовʼязаннями) — суд встиг дослідити лише частину доказів її захисту. По Дугар засідання продовжать 9 лютого.