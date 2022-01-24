«Собаки так само важливі, як і діти». Семирічна англійка написала листа Єлизаветі II з проханням відшукати вкрадених улюбленців

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Семирічна англійка Луїза Пенгеллі, яка мешкає у маленькому містечку Латчлі, звернулася до королеви Великої Британії Єлизавети II з проханням допомогти віднайти двійко собак. Ідеться про норфолк-терʼєрів Марджі та Рубі, які належали друзям сімʼї та були викрадені в червні минулого року.

Про це пише Daily Mail.

У своєму зверненні дівчинка розповіла, що у її сусідів вкрали собак і вони дуже сумують з цього приводу.

«Оскільки ви королева, я подумала, що ви могли б допомогти знайти їх, будь ласка», — написала Луїза та запитала, чи може Єлизавета II посприяти появі цих собаку на телебаченні, аби швидше їх відшукати.

«Собаки так само важливі, як і діти», – наголосила дівчинка, запевняючи, що королева допоможить, бо вона сама любить собак.

«Сподіваюся, вона зможе, вона королева. Якщо вона це зробить, я напишу їй спасибі», — резюмувала у листі Луїза.

Королева поки не відреагувала на звернення дівчинки.