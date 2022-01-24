«Собаки так само важливі, як і діти». Семирічна англійка написала листа Єлизаветі II з проханням відшукати вкрадених улюбленців
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
WPA Pool / Pool / Getty Images
Семирічна англійка Луїза Пенгеллі, яка мешкає у маленькому містечку Латчлі, звернулася до королеви Великої Британії Єлизавети II з проханням допомогти віднайти двійко собак. Ідеться про норфолк-терʼєрів Марджі та Рубі, які належали друзям сімʼї та були викрадені в червні минулого року.
Про це пише Daily Mail.
У своєму зверненні дівчинка розповіла, що у її сусідів вкрали собак і вони дуже сумують з цього приводу.
«Оскільки ви королева, я подумала, що ви могли б допомогти знайти їх, будь ласка», — написала Луїза та запитала, чи може Єлизавета II посприяти появі цих собаку на телебаченні, аби швидше їх відшукати.
«Собаки так само важливі, як і діти», – наголосила дівчинка, запевняючи, що королева допоможить, бо вона сама любить собак.
«Сподіваюся, вона зможе, вона королева. Якщо вона це зробить, я напишу їй спасибі», — резюмувала у листі Луїза.
Королева поки не відреагувала на звернення дівчинки.
- 21 квітня 2021 року королева відзначила свій 95-й день народження, урочистостей не було — через траур у звʼязку зі смертю її чоловіка, принца Філіпа.
- 12 жовтня королева вперше зʼявилась на публіці із ціпком «для комфорту». Хоч вона з ним була вже у 2003 та 2004 роках, однак тоді це було після операції на коліні.