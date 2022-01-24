У Греції снігом засипало столицю і курортні острови Міконос та Санторіні

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На Грецію обрушився сніговий шторм «Ельпіс», через що снігом накрило майже всю область Аттика, де розташована столиця, а також курортні острови Міконос, Санторіні, Сірос, Наксос, Тінос, Андрос та інші.

Про це повідомляє Greek Reporter.

Сильний снігопад спровокував на дорогах масштабні пробки і десятки аварій. Багато гірських поселень опинилися відрізаними, оскільки їхня інфраструктура не призначена для подібних погодних умов.

Вся снігоприбиральна техніка кинута у великі міста і столицю, але вона не справляється. Влада обмежила рух автомагістраллю Афіни-Ламія, а на островах на два дні закрила школи.

На півдні країни спостерігається мінусова температура. Сніг продовжує йти.