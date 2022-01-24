В Україні виявили майже 13 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинувалися — 22 тисячі

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В Україні за минулу добу 23 січня коронавірусом заразилися майже 13 тисяч людей. Серед них 224 медики та 1 826 дітей.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень госпіталізували 1 836 хворих, а 67 — померли від ускладнень. Водночас 2 430 українців одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків зафіксували у Львівській (2 036) та Івано-Франківській (1 765) областях.

Водночас протягом доби вакцину від коронавірусу отримали 22,5 тисячі людей. 8 тисяч отримали першу дозу, ще стільки ж — другу дозу. Також 5 тисяч людей отримали щеплення бустерною дозою.