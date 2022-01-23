США передали Україні гранатомети SMAW-D

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США передали Україні одноразові ручні гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).

Про це свідчить інформація на порталі Міноборони США.

Портал опублікував знімки, зроблені 21 січня. На них зафіксований процес підготовки боєприпасів, зброї та іншого обладнання, призначеного для України.

Defence Visual Information Distribution Service

Defence Visual Information Distribution Service

Defence Visual Information Distribution Service

SMAW-D — це однозарядний гранатомет, призначений для руйнування міцних конструкцій (бункерів, загорож, стін). Також може знищувати легкоброньовану техніку. Снаряд здатний пробити до 20 см бетону або 30 см цегли. Боєголовка активується за допомогою перемикача в носовій частині, який здатний розрізняти тверді та мʼякі цілі. На мʼяких цілях, таких як мішки з піском, детонація затримується доти, доки снаряд не зануриться в ціль, справляючи руйнівний ефект. Бойова частина детонує відразу при контакті з твердими цілями.