Очільниця уряду Нової Зеландії скасувала своє весілля через нові обмеження в країні
- Автор:
- Олег Панфілович
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Премʼєр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн скасувала своє весілля через стрімке поширення штаму коронавірусу «Омікрон».
Про це пише BBC.
Весілля скасували після оголошення в країні найвищого рівня протикоронавірусних обмежень. Вони, зокрема, дозволяють масові зібрання за участі не більше 100 вакцинованих осіб та носіння масок у магазинах і громадському транспорті.
Ардерн підтвердила журналістам у неділю, що її весілля з телеведучим Кларком Гейфордом не відбудеться. «Я нічим не відрізняюся від, наважуся сказати, тисяч інших новозеландців, які зазнали на собі набагато більш руйнівних наслідків пандемії, найбільшим з яких є нездатність бути з коханою людиною, коли вона важко хвора», — сказала премʼєр.
Обмеження запровадили після того, як коронавірус виявили у групи з дев’яти людей, які відвідали весілля в Окленді (Нова Зеландія). В країні наразі зафіксували 15 104 випадки зараження, внаслідок чого померли 52 людини. При цьому 94% дорослого населення Нової Зеландії повністю вакциновані від коронавірусу, а 54% отримали бустерне щеплення.
- Влада Нової Зеландії вирішила відкласти відкриття своїх кордонів через штам коронавірусу «Омікрон» із січня 2022 року на кінець лютого.
- У листопаді уряд Нової Зеландії презентував план поетапного відкриття кордонів. З 16 січня до країни мали дозволити повернутися новозеландцям і резидентам країни, які перебувають в Австралії. Із 13 лютого планувалося відкрити в’їзд усім новозеландцям, які перебувають в інших країнах. А з 30 квітня до Нової Зеландії змогли б приїхати іноземні туристи — уперше від початку пандемії.
- Нова Зеландія входить до низки країн із найменшим рівнем захворюваності на COVID-19. У країні вакциновані вже 80% дорослого населення. При цьому в листопаді 2021 року в Новій Зеландії спостерігався серйозний спалах через штам «Дельта». Середній добовий показник кількості нових хворих — 130 людей.