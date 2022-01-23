В Україні зафіксували понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу

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В Україні за минулу добу виявили 15 444 нових випадки коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.

До лікарень госпіталізували 2 774 пацієнти. Від ускладнень померли 86 людей, а одужали 2 030 жителів країни.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 857 455 людей, померли 99 215 пацієнтів. Побороти недугу вдалося 3 582 908 пацієнтам.

Крім того, протягом минулої доби 38 861 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 14 639 людей, другу дозу — 13 656 людей, додаткову дозу отримали 332 людини, бустерну дозу — 10 234 людини.