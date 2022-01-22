Біткоїн обвалився на 9%. За нього дають менше $35 тисяч

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André François McKenzie / Unsplash

Біткоїн за добу втратив у ціні 9%, оновивши свій мінімум 24 липня 2021 року, коли коштував $35,1 тисячы. Зараз його ціна $34 698, за даними CoinDesk.

Ціна першої криптовалюти почала різко знижуватись увечері 20 січня після того, як її курс перевищив $43,5 тисячі.

Падіння вартості біткоїну могло початися після зниження індексу S&P 500, який за результатами торгів 20 січня опустився на 1%, а 21 січня — на 2%.

На тлі цього різко подешевшали й інші криптовалюти, зокрема Ethereum — на 16,3% (ціна — $2 334). Улюблена Ілоном Маском Dogecoin знизилася в ціні на 17,4% (до $0,12). Нещодавно Tesla почала продавати деякі товари за цю криптовалюту.