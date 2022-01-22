Посол: Україна може попросити Британію надіслати військових у разі посилення агресії Росії
- Автор:
- Костя Андрейковець
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30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що у разі посилення агресії Росії і початку активних бойових дій, українська сторона може запросити британських військових.
В інтервʼю телеканалу UA він сказав, що нещодавно його запитали: чи запросить Україна партнерів, таких як Британія, втрутитися «реальними солдатами».
«З огляду на те, що нам загрожують збройні сили значно більше, ніж наші. Я відповів: якщо загроза буде реальною, якщо буде початок активних дій, ми проситимемо все що завгодно, включаючи британських військовослужбовців на наші території», — сказав Прістайко.
Він додав, що такі прохання надійдуть і іншим західним партнерам.
- На сьогодні в Україні перебувають британські інструктори, які навчають українських військових і проводять тренінги з роботи із протитанковим озброєнням, надісланим цього тижня.
- Окрім цього, Британія планує відправити своїх військових у сусідні з Україною європейські країни.