ДБР: Першим убитим під час Революції гідності був Юрій Вербицький, а не Сергій Нігоян

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Державне бюро розслідування встановило особу першого вбитого активіста Майдану 2014 року. За даними експертизи, це львівʼянин Юрій Вербицький.

Про це на пресконференції повідомив заступник голови управління ДБР у справах Майдану Артем Яблонський.

«Проблемним питанням є розкриття перших трьох убивств. Тут є спірне питання з урахуванням судово-медичних експертиз — хто є першим убитим за часом? Юрій Вербицький чи Сергій Нігоян? За останніми даними, це Вербицький», — зазначив Яблонський.

Тривалий час Сергія Нігояна, який загинув 22 січня 2014 року, вважали першим убитим активістом Майдану. Він помер від пострілу свинцевою картеччю в районі стадіону «Динамо».

Справа про викрадення Вербицького та Луценка

У січні 2014 року Ігоря Луценка та Юрія Вербицького викрали з території Олександрівської лікарні в Києві та вивезли за місто. Після тортур їх залишили в лісі під Києвом. Вербицький від отриманих травм помер.

Заарештованого у цій справі Олександра Волкова слідство вважає організатором викрадення, а також людиною, яка повʼязана з імовірним замовником викрадення — Олексієм Чеботарьовим.

Усі злочини, скоєні під час Революції гідності, умовно обʼєднані в одну велику «Справу Майдану». У ній розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників і 13 силовиків).