Всесвітній економічний форум у Давосі вперше за два роки проведуть офлайн

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IIP Photo Archive / Flickr

Всесвітній економічний форум (WEF) уперше за два роки проведуть офлайн. Він відбудеться в Давосі у травні.

Про це пише Reuters.

Попередньо форум запланований на 22—26 травня. Його хотіли провести ще в січні, однак у грудні через поширення нового штаму «Омікрон» відтермінували.

«Після всіх віртуальних зустрічей, які відбулися протягом останніх двох років, лідери політики, бізнесу та громадянського суспільства повинні нарешті зібратися особисто. Нам потрібно створити атмосферу довіри, яка справді потрібна для прискорення спільних дій та вирішення численних проблем, з якими ми стикаємося», — заявив засновник і голова WEF Клаус Шваб.

На порядку денному — відновлення після пандемії коронавірусу, боротьба зі зміною клімату, використання технологій четвертої промислової революції та багато іншого.

У керівництві форуму підкреслили, що тісно співпрацюватимуть зі швейцарською владою для створення безпечних умов проведення.