Член оборонного комітету Ради: У випадку розширення російської агресії Україна мобілізує до 400 тисяч резервістів

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

У разі розширення російської агресії на території України Міноборони мобілізує 300—400 тисяч резервістів, які мають досвід ведення бойових дій.

Про в інтерв’ю Укрінформурозповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський.

«Якщо ми побачимо реальне розширення агресії, тоді швидко зможемо мобілізувати щонайменше тих, хто має досвід ведення бойових дій. Окрім нашого постійного складу Збройних Сил та інших військових формувань сектору безпеки і оборони, є резерв, який має досвід ведення бойових дій та готовий швидко виконувати завдання за призначенням. 300—400 тисяч ми зможемо оперативно мобілізувати, а це вже та сила, яка точно завдасть непоправних втрат для нашого ворога», — сказав політик.

Він вважає, що ситуація не дійде до мобілізації жінок, за винятком добровільного бажання бійчинь.

«Якщо буде мобілізація, мобілізовуватимуть лише тих, хто забезпечуватиме обороноздатність нашої армії. Це вузьке коло спеціалістів, зокрема, військові медики, можливо, зв’язківці, а також представниці інших професій, які висловлять добровільне бажання захищати країну», — пояснив Веніславський.