Навесні аеропорт «Бориспіль» відновить роботу терміналу F. Його закрили на початку пандемії COVID-19
- Автор:
- Софія Телішевська
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Pexels / Pixabay
Аеропорт «Бориспіль» зі стартом літньої навігації 27 березня планує відновити роботу терміналу F. Його закрили на початку пандемії коронавірусу, перенісши всі рейси з нього в термінал D.
Про це повідомляє avianews.com з посиланням на пресслужбу підприємства.
Цьогоріч фінансовий план компанії передбачає обслуговування 13,1 мільйона пасажирів, а один термінал не зможе цього забезпечити. Відтак компанія ухвалила рішення відновити роботу закритого терміналу.
З відкритого терміналу літатимуть лоукости та лайнери авіакомпаній, які практикують винятково прямі рейси. Однак зараз ще тривають перемовини, тож в аеропорту не можуть назвати точний перелік компаній.
Зазначимо, що до березня 2020 року з терміналу F літали лоукостери Ryanair і SkyUp.
- Лоукост-авіакомпанія Ryanair навесні запустить 13 нових рейсів з України. Вони розпочнуться з 27 березня. Нові маршрути запустять під час літньої навігації — коли Європа перейде на літній час.