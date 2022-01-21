У Кенії народилися двійнята слонів — це рідкісна подія

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У Кенії у заповіднику провінції Самбуру народилися двійнята слонів — це рідкісна подія, адже востаннє таке було у 2006 році. Про це повідомляє BBC.

Новонароджених самця та самку вперше помітили гіди на сафарі у заповіднику у вихідні. Це лише друга група слонів-близнюків, яку колись зустрічала місцева природоохоронна організація Save the Elephants.

Благодійна організація повідомляє, що на близнюків-слонів припадає лише 1% народжень слонів, причому останній відомий випадок був зареєстрований у 2006 році. Засновник благодійної організації Save the Elephants сказав, що зараз критичний час для новонароджених, оскільки остання пара близнюків, які народилися 15 років тому, прожила недовго. Досить часто мамам не вистачає молока, щоб їх прогодувати.

Африканські слони мають найтриваліший період вагітності серед усіх ссавців. Вони виношують своїх дитинчат майже 22 місяці і народжують приблизно кожні чотири роки. Торгівля слоновою кісткою та втрата життєво важливого для слонів довкілля призвели до того, що їх занесли до Червоного списку зникаючих видів Міжнародного союзу охорони природи. Однак Міністерство туризму Кенії заявило у 2020 році, що кількість слонів у країні збільшилася більш ніж удвічі завдяки активізації боротьби з браконьєрством: до 34 тисяч особин у 2018 році з 16 тисяч у 1989 році.