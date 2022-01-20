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До України прибули 2 мільйони експрес-тестів для виявлення коронавірусу.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Як зазначається, отримані експрес-тести виготовила корейська компанія SD Biosensor Inc., їх передадуть державному підприємству «Укрвакцина» для подальшого розподілу в заклади охорони здоровʼя у всіх областях України.

Вартість закупівлі становить $7 035 769 доларів, постачання тестів відбулося за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

«Наразі як ніколи важливо вчасне виявлення випадків коронавірусної хвороби, адже від цього напряму залежать темпи поширення COVID-19. Зараз Україна повністю забезпечена тестами на кілька місяців безперервної роботи», — заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

На думку голови представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурата Шахіна, розширення доступу до безкоштовних тестів, своєчасне виявлення контактних осіб та ізоляція допоможуть перервати ланцюг передачі інфекції.