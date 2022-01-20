До України прибули 2 мільйони експрес-тестів для виявлення коронавірусу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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До України прибули 2 мільйони експрес-тестів для виявлення коронавірусу.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Як зазначається, отримані експрес-тести виготовила корейська компанія SD Biosensor Inc., їх передадуть державному підприємству «Укрвакцина» для подальшого розподілу в заклади охорони здоровʼя у всіх областях України.
Вартість закупівлі становить $7 035 769 доларів, постачання тестів відбулося за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).
«Наразі як ніколи важливо вчасне виявлення випадків коронавірусної хвороби, адже від цього напряму залежать темпи поширення COVID-19. Зараз Україна повністю забезпечена тестами на кілька місяців безперервної роботи», — заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
На думку голови представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурата Шахіна, розширення доступу до безкоштовних тестів, своєчасне виявлення контактних осіб та ізоляція допоможуть перервати ланцюг передачі інфекції.
- 19 січня до України прибув майже 1 мільйон доз вакцини Pfizer проти коронавірусу, що відправили США.
- Наприкінці минулого року МОЗ України домовився про закупівлю 25 мільйонів доз вакцини Comirnaty від Pfizer і 6,5 мільйона доз вакцини CoronaVac у 2022 році. За програмою COVAX ще очікується близько 10 мільйонів доз.