В МЗС України підтвердили додаткові $200 мільйонів військової допомоги від США

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УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що Адміністрація президента США наприкінці грудня 2021 року схвалила додаткову оборонну підтримку Україні у розмірі $200 мільйонів.

Про це він повідомив на брифінгу.

«Сьогодні я також можу підтвердити, що адміністрація Байдена нещодавно схвалила виділення $200 мільйонів додаткової допомоги Україні у сфері безпеки», — сказав Кулеба, зазначивши, що з урахуванням цієї суми загальний обсяг допомоги за минулий рік становить рекордні $650 мільйонів.

Міністр уточнив, що ці $200 мільйонів не були заздалегідь передбачені, це «швидка оборонна допомога».