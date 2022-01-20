В МЗС України підтвердили додаткові $200 мільйонів військової допомоги від США
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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УНІАН
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що Адміністрація президента США наприкінці грудня 2021 року схвалила додаткову оборонну підтримку Україні у розмірі $200 мільйонів.
Про це він повідомив на брифінгу.
«Сьогодні я також можу підтвердити, що адміністрація Байдена нещодавно схвалила виділення $200 мільйонів додаткової допомоги Україні у сфері безпеки», — сказав Кулеба, зазначивши, що з урахуванням цієї суми загальний обсяг допомоги за минулий рік становить рекордні $650 мільйонів.
Міністр уточнив, що ці $200 мільйонів не були заздалегідь передбачені, це «швидка оборонна допомога».
- Про додатковий пакет допомоги на $200 мільйонів з посиланням на джерела повідомляв телеканал CNN.
- Допомогу Україні надають на тлі можливого вторгнення військ Росії. Напередодні протитанкову зброю передала Британія. Також зброю планують передати країни Балтії — йдеться про Javelin і Stinger.