У Пакистані суд засудив дівчину до смертної кари за «богохульство у WhatsApp»

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Суд у Пакистані засудив дівчину до страти за «блюзнірські повідомлення», які вона надсилала через WhatsApp і Facebook. Про це повідомляє The Guardian.

Ідеться про 26-річну Аніку Атік з міста Равалпінді. Її 19 січня суд визнав винною і засудив до 20 років позбавлення волі та наказав повісити.

Відповідно до матеріалів справи, Атік у 2019 році через мобільний додаток познайомилась із хлопцем, який згодом і подав на неї заяву за богохульство. Пара почала листуватися через WhatsApp, і хлопецьзвинуватив її у тому, що вона надсилала «блюзнірські карикатури на святих пророків» у WhatsApp і використовувала свій обліковий запис у Facebook для передачі богохульних матеріалів іншим. При цьому вона нібито «навмисно опоганювала священних праведників і ображала релігійні переконання мусульман».

Атік, яка заявила, що вона практикуюча мусульманка, відкинула всі звинувачення. Дівчина заявила, що заявник навмисно втягнув її в релігійну дискусію, аби зібрати докази та «помститися» за те, що вона відмовилася дружити з ним.

Пакистан є ісламською державою, що має одні з найсуворіших законів про богохульство у світі, там регулярно виносять смертні вироки. На практиці страти не виконують, і обвинувачені проводять своє життя у вʼязниці. За даними Комісії США з міжнародної релігійної свободи, близько 80 людей у ​​Пакистані перебувають у вʼязницях за богохульство, принаймні половина з них засуджена до страти, хоча страт не було.

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У 2016 році Пакистан ухвалив закон про запобігання електронним злочинам (PECA) і розширив повноваження уряду щодо контролю контенту, який розміщується в соціальних мережах. У 2017 році Таймур Раза став першою людиною, яку засудили до страти за нібито блюзнірство у Facebook.

Проблема богохульства залишається дуже чутливою в Пакистані. У грудні 2021 року громадянина Шрі-Ланки, який працював на фабриці в Пакистані, звинуватили в богохульстві — він зняв релігійні плакати зі стін фабрики, і натовп забив його до смерті, а тіло підпалили.