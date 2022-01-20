Біля узбережжя Таїті виявили «гігантський недоторканий» кораловий риф

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Francesco Ungaro / Unsplash

Біля узбережжя Таїті морські дослідники виявили «недоторканий» 3-кілометровий кораловий риф на глибині 30 м. Він є одним із найбільших, виявлених на такій глибині, повідомляє Організація Обʼєднаних Націй з питань освіти, науки та культури, цитує CNN.

Доктор Джуліан Барбʼєр сказав, що таких екосистем, ймовірно, набагато більше, «але ми про них просто не знаємо». Генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле заявила, що «чудове» відкриття розширило знання про те, «що лежить під землею».

Риф виявили у листопаді під час дайверської експедиції на глибину «сутінкової зони» океану — там світла ще достатньо для підтримки життя, а нижче цієї зони океан перетворюється на темну безодню. Дослідники кажуть, що попри глибину нещодавно виявлений риф все ще отримує достатньо сонячного світла для зростання та розмноження коралів. Деякі дайвери навіть спостерігали нерест коралів.

Дослідники були здивовані, дізнавшись, що корал цілий і здоровий. Це означає, що рифи вижили протягом десятиліть, враховуючи, що великим рифам потрібно приблизно 25—30 років для розширення і розквіту. Імовірно, йому вдалось вижити у такому стані через незвичайну глибину — зазвичай рифи знаходяться вище. Далі науковці планують зʼясувати, які морські види мешкають навколо цього рифу.

Коралові рифи відносять до тих екосистем океану, яким загрожує найбільша небезпека: вони вразливі до забруднення, до підвищення температури моря та зміни хімічного складу води, що його спричиняють викиди вуглекислого газу, розчинені в ній. Вчені передбачають, що від 70% до 90% всіх живих коралів зникне протягом найближчих 20 років. За даними ЮНЕСКО, на сьогодні нанесено на карту лише близько 20% дна океану.