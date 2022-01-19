У Чехії вирішили скасувати обов’язкову вакцинацію. Щепитися мали люди від 60 років і працівники окремих галузей
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Gabriel Kuchta / Stringer
Уряд Чехії відмовився від впровадження обовʼязкової вакцинації жителів проти коронавірусу.
Про це на брифінгу 19 січня заявив премʼєр-міністр країни Петр Фіала.
«Ми домовилися, що вакцинація проти COVID-19 не буде обовʼязковою. Ми не знаходимо причин для обовʼязкової вакцинації, ми не хочемо поглиблювати розкол у суспільстві, до того ж багато аргументів, які розглядалися в минулому, більше не діють», — пояснив він.
Водночас Фіала запевнив, що це рішення не скасовує ставлення його уряду до вакцинації.
«Це, як і раніше, найкращий спосіб боротьби з COVID-19. Вакцинація — найефективніший спосіб уникнути серйозного захворювання, уникнути госпіталізацій, і цифри це дуже наочно доводять», — наголосив прем’єр Чехії та закликав громадян зробити щеплення.
Зазначимо, попередній склад уряду Чехії ухвалив, що представники певних професій (медичні та соціальні працівники, поліцейські, пожежники, військові, розвідники), а також люди віком понад 60 років зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу до 28 лютого 2022 року.
- Раніше в Чехії померла співачка Ханна Горка, яка добровільно заразилася коронавірусом, аби набути імунітет.
- Тим часом у Великій Британії вирішили скасувати заходи боротьби з коронавірусом, зокрема вимогу носити захисні маски, перебувати на самоізоляції, працювати з дому, а також сертифікати про вакцинацію.