Кабмін дозволив витрачати «тисячу Зеленського» за вакцинацію на ліки
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- Костя Андрейковець
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Кабінет міністрів розширив перелік послуг, які можна отримати в рамках програми «єПідтримка». Тепер українці віком від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману за вакцинацію, на ліки.
Про це повідомив премʼєр-міністр України.
Кабмін доповнив перелік сфер діяльності та кодів категорій продавця сферою лікарських засобів. Купити ліки за ці кошти можна буде з 24 січня.
Тепер у планах уряду розширити програму на дітей віком від 12 до 17 років (доручення вже оформили).
- Зараз тисячу гривень за вакцинацію можна витратити на залізничні й авіаквитки в межах України, квитки в кінотеатр, на концерти, в театр, музей чи на виставки, на абонемент у спортзал і товари у книгарнях.
- Програма виплат діятиме протягом усього 2022 року, її розширять.