Колишня «прокурор Криму» Наталія Поклонська не буде послом у Кабо-Верде — «з особистих причин»

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Колишня «прокурорка Криму» Наталія Поклонська повідомила, що у звʼязку з «особистими обставинами» скасувала плани щодо вступу на посаду посла Росії в Кабо-Верде.

Про це 19 січня повідомляє російське інформаційне агентство РИА із посиланням на коментар Міністерства закордонних справ.

«Чому я не вступила на посаду? Змінилися особисті обставини. Завжди казала, повторю: я хочу бути корисною нашій країні. Тому я готова на будь-яку посаду, де буду корисна державі», — заявила сама Поклонська в інтервʼю ТАСС.

У жовтні 2021 року президент Росії Володимир Путін призначив Поклонську послом у Кабо-Верде. МЗС України після цього звернулося до влади країни і нагадало про розшук.